Скончался актер из фильма «Няньки»

07.03.2020, 18:00, Новости дня

Американский актер Дэвид Пол, известный по роли в кинофильме «Няньки», умер в возрасте 62 лет.

Актер умер в пятницу, он не дожил до дня рождения два дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал EOB.

Сообщение о смерти Дэвида подтвердил его брат-близнец Питер. О причинах смерти на данный момент не сообщается. Источники портала отметили, что актер умер во сне.

Братья-близнецы Дэвид и Питер Полы стали известны в 80-е, они снимались в лентах «Варвары», «Двойные неприятности», «Няньки» и т.д.



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