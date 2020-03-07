Опубликован фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения»

07.03.2020, 18:00, Новости дня

В Сети появился фрагмент новой песни петербургской группы Little Big, с которой, как предположили интернет-пользователи, коллектив будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение».

15-секундный отрывок композиции появился на YouTube.

При этом представитель группы Полина Храмова в комментарии 78.ru призвала не спешить с выводами и дождаться официального анонса. Она уточнила, что композицию нужно представить организаторам конкурса до 9 марта.

Между тем солистка LB Софья Таюрская в прямом эфире в своем Instagram заявила, что Uno не имеет никакого отношения к песенному мероприятию, пишет «Российская газета».

Напомним, Россию на «Евровидении» представит группа из Петербурга Little Big, известная в том числе в Европе. При этом не исключено, что сам конкурс могут отменить из-за коронавируса.



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