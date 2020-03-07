В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»

07.03.2020, 18:00, Новости дня

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».

«Это очень безвкусная, очень гадкая, очень омерзительная поделка, которая основана на том, что используются религиозные образы», – сказал служитель культа в эфире канала «Россия 24», передает «Федеральное агентство новостей».

Иларион возмутился образами «из жизни католических монастырей» в клипе и «некоей пародией на изображение Богородицы и даже на распятие».

В клипе Киркоров исполнил роль католического священника. В роли прихожанки, соблазняющей священника, снялась участница Comedy Womаn Екатерина Варнава. Танцевальные номера в клипе исполняют «монахини» в откровенных нарядах.

Певец также сравнивал свой клип с сериалом «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино и отмечал, что в нем также много спорного.



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