В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой

07.03.2020, 18:00, Новости дня

В поселке Мосрентген в Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой, сообщили в экстренных службах столицы.

«В Институтском проезде происходит горение на складах с радиоэлектроникой на площади 3 тыс. квадратных метров», – сказал собеседник РИА «Новости».

В ГУ МЧС по Москве уточнили, что пожар произошел в металлическом ангаре. В 18.02 был объявлен второй номер сложности, на место происшествия выехали дополнительные подразделения спасателей.

Ранее сообщалось, что в Химках загорелась школа бокса, после пожара здание частично обрушилось.



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