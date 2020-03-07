В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой
07.03.2020, 18:00, Новости дня
В поселке Мосрентген в Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой, сообщили в экстренных службах столицы.
«В Институтском проезде происходит горение на складах с радиоэлектроникой на площади 3 тыс. квадратных метров», – сказал собеседник РИА «Новости».
В ГУ МЧС по Москве уточнили, что пожар произошел в металлическом ангаре. В 18.02 был объявлен второй номер сложности, на место происшествия выехали дополнительные подразделения спасателей.
Ранее сообщалось, что в Химках загорелась школа бокса, после пожара здание частично обрушилось.
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