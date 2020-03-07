Прокуратура попросила смягчить наказание двум фигурантам дела «Сети»

07.03.2020, 17:42, Новости дня

Прокуратура Пензенской области направила апелляцию на приговор двум фигурантам дела «Сети» – Максиму Иванкину и Андрею Чернову. Их обвинили в участии в террористической организации и приговорили к 13 и 14 годам тюрьмы соответственно.

«Поскольку в отношении них в качестве смягчающего обстоятельства признано способствование ими расследованию, то для назначения наказания существуют определенные ограничения по сроку», – сообщили агентству «Интерфакс» в прокуратуре.

Семь человек из пензенской группы «Сеть» были приговорены к длительным тюремным срокам – до 18 лет лишения свободы – по обвинениям в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков.

Большинство подсудимых по делу говорили, что оно строится на показаниях, полученных сотрудниками ФСБ под пытками.