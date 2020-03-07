Обнаружена уязвимость смартфонов на старых версиях Android

07.03.2020, 17:41, Новости дня

Более 1 млрд смартфонов на Android оказались уязвимы к атакам хакеров, пишут СМИ.

Уязвимость обнаружили на старых вериях Android, начиная с 6.0 и более ранних, таких как Marshmallow (2015), Lollipop (2014), KitKat (2013), Jellybean (2012), Ice Cream Sandwich (2011) или Gingerbread (2010), передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Which?

Такие девайсы подвержены уязвимостям Stagefright и Bluefrag и вирусу «Джокер».

Эксперты уточняют, что пользователям Android старше 7.0 2016 года нужно попробовать обновить устройства или заменить их.

В феврале антивирусная компания ESET сообщила об уязвимости Kr00k (CVE-2019-15126), которая затрагивает девайсы с Wi-Fi-чипами производства Broadcom и Cypress. По данным компании, под угрозой более 1 млрд устройств.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Посольство РФ призвало Турцию определиться с отношением к США

13.01 / Российской сборной на чемпионате по кибатлетике в Швейцарии прогнозируют высокие позиции

05.03 / ФРС вводит новый стрессовый буфер капитала для крупных банков США

03.02 / Мнение: Почему «сделку века» называют капитуляцией

24.01 / Экс-главе РКК «Энергия» не пришлось работать уборщиком

06.01 / Washington Post: На убийстве Сулеймани настаивал госсекретарь Майк Помпео

24.02 / Показательный процесс. Немецкий юрист усомнился в беспристрастности британского суда над Ассанжем

20.02 / СТРАНА — эвакуированных из Ухани украинцев на родине встретили камнями и пожаром

13.02 / Экс-главу Калужской области Артамонова выдвинут в Совфед

19.01 / Зафиксирован рекордный приток иностранцев в российский госдолг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика