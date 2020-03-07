Роза Сябитова раскритиковала «невесту» Путина из Иваново: «Просто хайпится»

07.03.2020, 17:37, Разное

Телеведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова назвала «хайпом» поступок жительницы города Иваново Юлии Шиловой, предложившей российскому президенту жениться на ней. Свою критику знаменитая сваха изложила на личной странице в Instagram-аккаунте.

Роза Сябитова убеждена, что Юлия Шилова не стремится на самом деле выйти замуж за президента РФ, поскольку первым данный шаг должен делать сам мужчина, чего Владимир Путин, скорее всего, не сделал бы. А жительница Иваново просто хотела «привлечь к себе внимание любым способом», чего она достигла, ведь ее показали в эфире федерального телеканала.

По мнению Розы Сябитовой, поведение Юлии Шиловой демонстрирует факт того, что в Россию «вернулись потомки бандитов 90-х», воздействовавших на население не столько физически, сколько психологически. Они не уважали семейные ценности или девичью гордость.

Напомним, что 6 марта Владимир Путин встречался с жителями города Иваново. Присутствовавшая на мероприятии Юлия Шилова громко попросила российского лидера стать ее мужем. После этого они даже перекинулись парой фраз.

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