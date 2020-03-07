Уникальную игровую консоль Nintendo PlayStation продали на аукционе за 360 тысяч долларов

07.03.2020, 17:37, Разное

В рамках аукциона Heritage Auctions одним из представленных лотов оказалась уникальная игровая консоль Nintendo PlayStation, созданная несколько десятков лет назад в период непродолжительного сотрудничества двух конкурирующих компаний. В итоге приставку приобрели за 360 тысяч долларов, хотя ранее владельцу предлагали более выгодную цену.

Проданная на аукционе консоль так и осталась в виде прототипа, разработанного специалистами компаний Sony и Nintendo в начале 1990-х годов. Практически все выпущенные на тот момент экземпляры впоследствии были утилизированы, но, как оказалось, одна приставка, причём в рабочем состоянии, всё же осталась. Именно она в феврале текущего года и была выставлена на аукционе. Владельцу предлагали заплатить за Nintendo PlayStation более миллиона долларов, но он планировал выручить на торгах не менее трёх, а в итоге «просчитался», получив за лот всего 360 тысяч долларов.

Компания, организовывающая аукцион, на котором продали консоль Nintendo PlayStation, ранее не сталкивалась с подобными лотами, поэтому долгое время её представители не могли ответить, до какой отметки может подняться цена. Стартовую стоимость определили на уровне 48 тысяч долларов и за время торгов она выросла в 7,5 раз.