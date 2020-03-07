Немецкие экологи потребовали остановить «Северный поток – 2»

07.03.2020, 17:30, Новости дня

Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», поскольку, как считают в организации, разрешение на строительство требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности, пишет WirtschaftsWoche.

Общество защиты окружающей среды ссылается на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина.

«Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2», – сказал глава Общества защиты окружающей среды Саша Мюллер-Креннер, слова которого передает РИА «Новости».

Мюллер-Креннер призвал проверить воздействие природного газа на климат и выяснить, в каких условиях добывают этот вид углеводородов в России.

Адвокат-эколог Корнелия Цим, готовившая заключения от имени института в Берлине, полагает, что выбросы метана при добыче газа в РФ и Европе «выше, чем было указано исполнителями проекта». При этом источники таких данных она не уточняет.

Издание WirtschaftsWoche отмечает, что существуют разные методы замера утечек метана и подсчитать ущерб от них очень трудно.

Представители оператора газопровода Nord Stream 2 AG считают доводы экологов несостоятельными. «Проект «Северный поток – 2» был разрешен по итогам обширной проверки его экологической безопасности», – подчеркнул представитель компании.

В Nord Stream 2 AG также отметили, что проект находится в высокой степени готовности и что разрешения на него выдали власти пяти стран. «Получив эти разрешения, компания Nord Stream 2 AG имеет право строить и эксплуатировать газопровод», – отметил представитель оператора.

По его словам, «Северный поток – 2» и российская инфраструктура для подключения новых хранилищ – самые современные и экологически безвредные сооружения для производства и транспортировки природного газа.

Напомним, после того, как США ввели санкции, швейцарская компания Allseas объявила о приостановке строительства «Северного потока – 2» в территориальных водах Дании.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие суда могут достроить «Северный поток – 2» вместо Allseas. В частности, эту работу может выполнить судно-трубоукладчик «Академик Черский».