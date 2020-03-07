В ВОЗ назвали отличия коронавируса от гриппа

07.03.2020, 17:30, Новости дня

Вызванная коронавирусом болезнь имеет схожие с сезонным гриппом черты, но у них есть и важные отличия, заявили в ВОЗ.

Оба заболевания поражают органы дыхания, это может проявляться разными симптомами, от отсутствия каких-либо признаков, до тяжелых форм, приводящих к смерти, пояснили в ВОЗ, передает ТАСС.

Передача вирусов происходит при контакте воздушно-капельным путем и через предметы, содержащие патогенные микроорганизмы. В борьбе с обеими болезнями поможет забота о гигиене, мытье рук, и закрывание рта платком при кашле, отметили эксперты.

Одним из отличий является скорость распространения. У гриппа менее продолжительный инкубационный период и интервал между последующими заражениями, он составляет около трех дней.

Заболевание, вызванное коронавирусом этот период составляет от пяти до шести дней. Грипп передается в основном до появления симптомов, а при коронавирусе «бессимптомная передача», по сегодняшним данным ВОЗ, не является «главным драйвером» распространения болезни.

Репродуктивное число, которое характеризует среднее количество людей, заражающихся от одного больного, у коронавируса составляет от 2 до 2,5, что меньше, чем у гриппа.

В ходе гриппа заболевшие дети становятся одним из существенных источников распространения заражения, в случае с коронавирусом дети болеют реже, чем взрослые. В возрастной группе от 0 до 19 лет заболеваемость ниже в сравнении с другими возрастными группами. По данным из Китая, дети чаще заражаются от взрослых, чем взрослые от детей.

Также у болезней разная доля пациентов с тяжелой формой болезни. При коронавирусе 15% случаев протекает тяжело, в 5% – крайне тяжело. При гриппе доля тяжелых случаев ниже. Также у сезонного гриппа ниже уровень смертности, у коронавируса он составляет 3-4%.

На данный момент в мире создается 20 вакцин от коронавируса и несколько терапевтических средств, но пока ни одно из них не получило лицензию.

Роспотребнадзор сообщал, что в общей сложности в РФ зарегистрировано десять случаев заражения коронавирусом. Из заболевших двое – граждане КНР, семеро – россияне, вернувшиеся из Италии, и один итальянец.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.