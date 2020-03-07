Под копирку: Кайли Дженнер повторила образ Бейонсе шестилетней давности

07.03.2020, 17:30, Разное

Три недели назад Кайли Дженнер из жгучей брюнетки превратилась в светлую шатенку с длинной копной волос. Чем не повод устроить фотосессию в обновленном виде? Запечатлеть свой новый образ Кайли решила не где-нибудь, а на Багамах. Всю прошедшую неделю 22-летняя миллиардерша из клана Кардашьян-Дженнер дразнила поклонников эффектными снимками в купальниках — на фоне морского заката, под пальмами, у бассейна и в богатом антураже отеля.

Ряд пляжных фотографий сегодня разбавила еще одна фотосессия, на сей раз сделанная в студии. Но ажиотаж эти снимки произвели не меньший, чем фото в микробикини или прозрачных пляжных платьях. В объективе фотографа Кайли изображена в неоновом зеленом платье с леопардовым принтом. И глядя на эти снимки, невольно возникает ощущение дежавю — очень похожий наряд носила во время своего мирового турне Бейонсе в 2014 году. Еще большего сходства девушкам добавили мягкие волны волос, поза для фото — отличить Кайли от Бейонсе на снимках и правда непросто.

Если бы мне показали этот снимок году в 2013-м и спросили: «Кто это: Кайли или Бейонсе?», я бы поставил мой топ MTV и легинсы цвета американского флага на то, что это Бейонсе, —

написал в комментарии один из поклонников.

Впрочем, восторг от сходства двух див разделили не все, и едкие комментаторы не заставили себя долго ждать.

Бейонсе, 2014 год Кайли Дженнер, 2020 год

Эти фотографии Кайли Дженнер действительно делают ее похожей на Бейонсе, и мне это совсем не нравится.

Это что, Кайли Дженнер, одетая как Хлоя Кардашьян, одетая как Бейонсе? —

писали под снимками интернет-пользователи, обвиняя Дженнер в плагиате. Им Кайли ответила емкой цитатой дизайнера Тома Форда, в чьем платье она и позировала:

Я — своя собственная муза, —

написала в соцсетях Дженнер. А после выставила еще один снимок в светлом обтягивающем комбинезоне, идентичном тому, который Бейонсе носила на баскетбольном матче в мае 2019 года. Зачем придумывать велосипед, когда можно просто равняться на лучших.

Кайли Дженнер (март, 2020) и Бейонсе (май, 2019)

А вот сестра Кайли, Кендалл Дженнер своего восхищения Бейонсе не скрывает. В своем недавнем интервью для Elle модель призналась, что мечтала бы стать личным помощником певицы.

Я хочу знать, что она ест по утрам. И, например, какие телепередачи она смотрит. Если она, так же как и я, любит «Холостяка в раю», мы могли бы стать лучшими подругами.