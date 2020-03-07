Джаред Лето рассказал, как чуть не погиб во время восхождения на гору в Неваде

07.03.2020, 17:30, Разное

Оскароносный актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето в минувший четверг отметил свой второй день рождения. Лето, который уже давно занимается опасным видом спорта — скалолазанием, чуть не сорвался с горы Red Rock в штате Невада. О том, что случилось, Джаред рассказал в соцсетях.

Не хочу драматизировать, но сегодня тот день, когда я едва не погиб. Я с профессиональным скалолазом Алексом Хоннольдом сорвался со скалы. Я посмотрел вверх, и через несколько секунд моя страховочная веревка оборвалась, пока я болтался на высоте около 600 футов, —

написал Лето под серией снимков с восхождения. В их число попал и кадр с перетертой страховочной веревкой.

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Публикация от JARED LETO (@jaredleto)6 Мар 2020 в 9:27 PST

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Джаред также описал всю гамму чувств, которую испытал в тот момент.

Помню, как смотрел вниз на землю. Это был странный момент — меньше страха, больше осознания реальности и нотки меланхолии. Адреналин появился после того, как я вернулся на скалу. Но мы пережили все это и выжили. В общем, это было довольно весело. Мы продолжили забираться на гору и ночью, —

подытожил актер.

Надо сказать, что это не первый раз, когда актер рискует жизнью. Летом 2017 года он пытался покорить Тафт-Пойнт — одну из самых высоких точек скалистого массива в национальном парке Йосемити. Главной достопримечательностью мыса Тафт являются гигантские трещины в гранитной скале высотой в милю.

В своей жизни я несколько раз был близок к смерти, и последний случай произошел совсем недавно. Был момент в Йосемитском парке, когда я болтался на тросе на высоте 900 метров… Помню, что в этот момент у меня был очень прямой разговор с самим собой. О чем? О том, что терять разум в такой момент неэффективно. О том, как это важно для выживания — оставаться настолько спокойным, насколько это возможно, — рассказывал о том случае Джаред, добавив, что завязывать с рисковым увлечением не собирается. Возможно, именно благодаря такому адреналину Лето удается выглядеть так молодо. Недавно актер полностью сбрил бороду и скинул еще несколько лет. Свежие кадры от папарацци, сделанные на парковке у спортзала в Лос-Анджелесе, попали в сеть и вызвали настоящий восторг поклонников.

Примечательно, что в «старом» образе Джареда видели совсем недавно — в середине февраля его заметили на прогулке в компании возлюбленной русского происхождения, топ-модели Валери Кауфман. Несмотря на внушительную разницу в возрасте — Джаред старше девушки на 28 лет, — у пары весьма крепкие отношения. Они встречаются с 2015 года, хотя ни разу не подтверждали роман официально, — но крайне редко попадают в объективы папарацци. Предпоследнее их появление датируется 2017 годом, при этом мелькать в светской хронике по отдельности влюбленные не перестают.