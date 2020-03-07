Путин поручил обновить механизмы трудовой миграции

07.03.2020, 17:11, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил администрации модернизировать механизмы регулирования трудовой миграции.

Перечень поручений и предложения рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы опубликованы в субботу на сайте Кремля.

В документе говорится, что для привлечения иностранных граждан юрлицо и ИП «должны зарегистрироваться в государственной информационной системе и разместить в ней информацию о потребности в иностранной рабочей силе, в рамках которой через определенное время, необходимое для подбора органами службы занятости субъектов Российской Федерации работников из числа граждан Российской Федерации, могут нанять любого имеющего единый документ иностранного гражданина».

В системе могут зарегистрироваться и физические лица для найма иностранных граждан, в частности, в качестве нянь, сиделок и ремонтников. Это позволит получить доступ к официальному сервису проверки персональных данных и миграционного статуса иностранного гражданина.

«Законопослушность и регулярная уплата налоговых и иных обязательных платежей являются необходимыми и достаточными условиями сохранения иностранным гражданином права на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации», – говорится в документе.

При этом для трех категорий иностранных работников устанавливаются различные налоговые режимы. Работающие по найму граждане государств – членов ЕАЭС уплачивают налог на доходы в размере и порядке, установленных для граждан России. Иностранные граждане из стран с безвизовым порядком въезда в Россию платят налоги по схеме с использованием авансового платежа при работе по патенту.

Для самозанятых иностранных граждан предлагается разработать отдельный налоговый режим с учетом имеющегося опыта применения авансового платежа по налогу на доходы физических лиц при работе по патенту и налогу на профессиональный доход, а также определяются условия, при которых допускается работа самозанятых в интересах юридических лиц и ИП.

«Поступающие в государственную информационную систему сведения о потребности в иностранной рабочей силе и трудящихся иностранных гражданах всех категорий используются государственными органами в сфере труда и занятости, а также в сфере экономического развития для формирования и анализа реальной статистической и аналитической информации о ситуации на рынке труда», – отмечается в материалах рабочей группы.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что от необразованных мигрантов Россию защитит канадская система.