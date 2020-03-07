Эксперты разработали растворимые пленки для перорального приема вакцин

07.03.2020, 17:07, Разное

Эксперты разработали новейший способ стабилизации живых вирусов и биологических препаратов в пленке, которая быстро растворяется. Этим способом процедура вакцинации может осуществляться перорально.

Такая технология начала разрабатываться давно. После многих экспериментов ученым наконец-то удалось найти метод, как сохранить вирусы в растворимой пленке. Основным достоинством этого метода являются то, что бактерии, живые вирусы, ферменты и антитела хранятся в пленке без дополнительного охлаждения, а вакцинам нужен определенный температурный режим, чтобы сберечь их действенность.

Во время опытов с вирусом гриппа вакцину доставляли без инъекции прямо через рот пациента. В результате число антител было на нужном уровне или выше, чем при мышечном уколе. Специалисты считают, что такая технология поможет повысить эффективность вакцинации, особенно, когда периоды возникновения вспышек эпидемий.