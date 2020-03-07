Эксперты разработали растворимые пленки для перорального приема вакцин

07.03.2020, 17:07, Разное

Эксперты разработали новейший способ стабилизации живых вирусов и биологических препаратов в пленке, которая быстро растворяется. Этим способом процедура вакцинации может осуществляться перорально.
Такая технология начала разрабатываться давно. После многих экспериментов ученым наконец-то удалось найти метод, как сохранить вирусы в растворимой пленке. Основным достоинством этого метода являются то, что бактерии, живые вирусы, ферменты и антитела хранятся в пленке без дополнительного охлаждения, а вакцинам нужен определенный температурный режим, чтобы сберечь их действенность.

Во время опытов с вирусом гриппа вакцину доставляли без инъекции прямо через рот пациента. В результате число антител было на нужном уровне или выше, чем при мышечном уколе. Специалисты считают, что такая технология поможет повысить эффективность вакцинации, особенно, когда периоды возникновения вспышек эпидемий.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Мнение: Про русских в Конституции

06.02 / Есть пострадавшие: в Новосибирске легковушка влетела в толпу пешеходов

15.02 / Светлана Лобода после обвинений в «пьяных танцах» показала свои движения на кастинге в «ВИА Гру»

20.02 / Появилось описание бюджетного смартфона Samsung Galaxy M31 с емким аккумулятором и квадро-камерой

13.02 / Анна Курникова и Энрике Иглесиас снова стали родителями: первые фото третьего ребенка пары

02.01 / Встречи с гигантскими змеями в Кабардино-Балкарии

07.03 / Доктора рассказали о безопасной норме яиц для здоровья

30.01 / Мнение: Падение самолета ВВС США в Афганистане впору оценивать как месть за Сулеймани

26.02 / Слухи о параметрах процессора Radeon 5950XT оказались лживыми

21.01 / Скандалы: Консервативное инвестирование Михаила Мишустина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика