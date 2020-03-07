Актрису Любовь Аксёнову подписчики заподозрили в беременности

07.03.2020, 17:07, Разное

Отечественная актриса театра и кино Любовь Аксёнова на странице в Instagram опубликовала два новых фото, сделанных на отдыхе. В комментариях к посту подписчики поделились своими предположениями о том, что 30-летняя артистка беременна, причём некоторые уверены в сроке не мене 3-4 месяцев.

На обнародованных в соцсети снимках Любовь Аксёнова запечатлена в чёрных обтягивающих шортах, бюстгальтере от купальника и лёгкой накидке. Особо внимательные подписчики рассмотрели, что актриса выглядит слегка «располневшей» в районе живота и заподозрили её в беременности. Другие же обратили внимание на «подросший» бюст, что также, по их мнению, свидетельствует в пользу «интересного положения». Аксёнова же никак не комментирует «теории» поклонников, поэтому ситуация с пополнением семьи так и осталась для фолловеров интригой.

Любовь Аксёнова с 2013 года замужем за креативным продюсером Павлом Аксёновым. Около месяца назад супруги устроили «повторную» свадьбу, но на сей раз провели её по собственным правилам. В соцсети актриса делилась с подписчиками мыслями относительно брака, признаваясь, что она очень счастлива с мужем и благодарна ему за каждый проведённый вместе день.