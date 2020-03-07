Говно и производные

07.03.2020, 17:06, Разное

Рейтинг отечественного гадства: государство и гопота обменялись методами.

У семьи Навальных по решению следствия заблокировали карточки и счета. У всей семьи — и у родителей-пенсионеров, и у дочери-студентки. Дарья учится в Стэнфорде, и можно представить, каково оказаться в другой стране без денег. Заблокировали детскую карточку школьника Захара — ребенок копил на ноутбук. То же самое случилось с семьей директора Фонда борьбы с коррупцией Жданова. Блокирование карточек относится к «делу ФБК» — якобы сотрудники Фонда получили и зачислили на счет Фонда сумму, добытую преступным путем. В деле речь идет о 75 млн рублей. Видимо, их следователи пытались обеспечить, блокируя карточку пенсионеров, студентки, школьника.

Иначе как гадство это не назовешь.

«Новая» решила составить хит-парад отечественного гадства. Мы намеренно включили разных авторов — у этих «песен» много «певцов». То, что раньше исполняли маргинальные НОД и SERB, застройщики и подмастерья поваров, теперь исполняют государственные органы. У государства получается громче и значительнее, и победителем нашего хит парада становится именно оно!

Фото: Евгений Фельдман, для проекта «Это Навальный»

10 место. Зеленка

Зеленка давно вошла в российское политическое поле и не считается чем-то из ряда вон выходящим, хотя и вызывает ожог роговицы. В разное время и при разных обстоятельствах зеленкой были облиты Алексей Навальный, Pussy Riot, Михаил Касьянов, Сергей Митрохин, Татьяна Лазарева, Людмила Улицкая, Игорь Каляпин, блогер Илья Варламов и даже я сама. Вновь облитых уже помеченные поздравляют с вхождением в клуб.

Исследователи говорят: неизвестно, когда и кого зеленкой облили впервые. В советской и российской уголовной среде существует жаргонный смысл слова «зеленка», означающего высшую меру наказания — расстрел. Выражение «намазать (кому-либо) лоб зеленкой» объясняется легендой:

«…когда расстреливают, лоб зеленкой мажут, номер пишут, чтобы мертвяков не путать».

К сожалению нападающих, большинство облитых контекст не считывают.

Эффект: ожог роговицы, испорченная одежда

Минусы: банально

«Неизвестная грязь» на одежде Любови Соболь. Фото: twitter

9 место. Говно как часть политической дискуссии

Экскременты долго оставались уделом маргинальных движений. С 2008 года, когда неизвестный нагадил на капот автомобиля Ильи Яшина, а его друг снял это на видео, говно стало частью политической дискуссии. Им мазали Лимонова, им поливали православные активисты ЛГБТ-активистов у стен Госдумы. Этим летом Любовь Соболь облили «неизвестной грязью». Против ее сборщиков применяли ноухау — разведенный в воде навоз.

Эффект: отвращение

Минусы: требует личных усилий, липнет, прежде всего, к организаторам

Фото: Twitter

8 место. Уличный креатив

Баннеры с разнообразными списками предателей Родины — любимое оружие канувших в Лету движений «Наши» и «Россия молодая». Последний значительный баннер — «Пятая колонна. Чужие среди нас» с лицами Юрия Шевчука, Андрея Макаревича, Алексея Навального и Бориса Немцова повесили под окнами «Эха Москвы».

Через полгода Бориса Немцова убили четырьмя выстрелами на Большом Москворецком мосту.

С тех пор баннеры сошли на нет.

Эффект: ваш нарратив болтается на ветру

Минусы: «рекламная слепота» не дает прохожим проникнуться сообщением

Кадр из фильма «Ее звали Муму» — экранизации истории секс-активистки Кати Муму

7 место. Постельные видео

Мы можем вспомнить секс-активистку Катю Муму, в 2010 году последовательно приглашавшую в свою квартиру оппозиционеров. О сексе как об элементе политической борьбы напомнил Петр Павленский, выложив видео с кандидатом в мэры Парижа Бенджамином Гриво. Гриво снялся с выборов, французские медиа заговорили о «русском следе».

Наше государство не ударило в грязь лицом. Сотрудники управления МВД по противодействию экстремизму установили скрытую камеру в спальне координатора «Открытой России» в Ростове-на-Дону Анастасии Шевченко. В августе 2018 года Первомайский суд разрешил следствию установить аппаратуру для видеонаблюдения. По решению суда, запись велась в течение 120 дней. После этого технику тайно вынесли из квартиры, а Шевченко обнаружила в материалах дела свое фото в нижнем белье.

Эффект: люди могут узнать, что у других людей есть тело и бывает секс

Минусы: это не новость даже для школьников.

Бизнес-центр «Лахта-2» в Петербурге прославился как место, где разместилась «фабрика троллей». Фото: Reuters

6 место. Ложь

Сюда мы можем отнести расследования НТВ, воскресные программы на Первом и России-1, а также творчество «фабрики медиа», относящейся к «кремлевскому повару» Евгению Пригожину. Именно пригожинские СМИ сообщали, что в «Новой газете» регулярно проводятся наркотические оргии (увы).

Пригожинская «фабрика троллей» сыграла значительную роль в информационной войне вокруг украинского конфликта. По наблюдениям исследователя Питера Померанцева, вброс бесконечных ложных версий и свидетельств лишал людей не только возможности, но и желания разобраться в происходящем.

Иногда политическая ложь переходит в уголовные дела, и тогда мы видим, как главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева судят за наркотики.

Эффект: сказанное некоторое время кажется правдой

Минусы: правда побеждает (но не сразу)

Фото: РИА Новости

5 место. Угрозы

Топор, воткнутый в стоящее у двери в квартиру бревно, обнаружил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Ожидая полицию, Венедиктов заметил прикрепленную скотчем и пластилином видеокамеру. Ее объектив был направлен на дверь квартиры редактора «Эха».

Ждали яркой реакции? Отчитывались перед заказчиком?

Похоронные венки, смски, звонки, безумные письма, иногда – подожженная или взорванная машина – часть российской политической реальности.

Эффект: надежда на страх

Минусы: ты пугаешь — а они не боятся

Голова в корзине с запиской, где содержатся угрозы журналистам редакции «Новой газеты». Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

4 место. Мучить животных

17 октября 2018 года неизвестные подбросили «традиционный» похоронный венок к редакции «Новой газеты». На следующий день у проходной лежала отрезанная голова барана. А еще через неделю неизвестные приволокли клетки с живыми овцами к редакции «Новой газеты».

Сюда же мы добавим отрезанную голову свиньи в нашумевшем кинопроекте «Дау». Режиссер Хржановский пригласил нациста Максима «Тесака» Марцинкевича зарезать свинью, предварительно обозначив ее звездой Давида. И пусть режиссер думает, что делал искусство — «Тесак» явно думал иначе.

Убивать и мучить животных, чтобы доказать что-то людям — мерзко.

Эффект: Живые овцы уехали в подмосковный приют, мертвую голову и венок передали полиции. «Дау» получил приз на Берлинале за лучшую операторскую работу.

Минусы: Мать-природа отомстит

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