Британия потребовала от РФ разъяснений из-за включения в число опасных стран с коронавирусом

07.03.2020, 17:00, Новости дня

Министерство иностранных дел Великобритании ждет от российской стороны разъяснений в связи с сообщениями о том, что Британия вошла в перечень стран, по прибытии из которых люди обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней.

«Великобритания прямо не называется, но в некоторых сообщениях СМИ цитируются официальные источники, заявляющие, что Британия включена [в список] или будет включена. Мы в срочном порядке ищем разъяснений от [российских] властей», – передает РИА «Новости» заявление британского внешнеполитического ведомства.

По информации СМИ, в регулярно обновляемый список стран, после посещения которых предписан обязательный двухнедельный карантин в Москве, входят Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, США, Китай, Иран и Южная Корея.

Британское внешнеполитическое ведомство отмечает, что прибывающих из Британии пассажиров в Москве могут попросить подписать документ о согласии на самоизоляцию на 14 дней. «В небольшом количестве случаев иностранцы принудительно помещаются в карантин, если они не соглашаются на это требование», – утверждает МИД Британии.

Также в заявлении говорится, что в РФ небольшое количество случаев заражения коронавирусом.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 47 человека – до 163 человек. Умерли двое.

По данным ВОЗ, число заразившихся новым коронавирусом людей в мире превысило 100 тыс. человек. При этом в РФ ситуация со вспышкой инфекции находится под контролем. За два месяца, которые длится эпидемия, в стране зарегистрировано 14 случаев заражения, причем четыре случая зафиксированы за минувшие сутки. Все новые заболевшие посещали Италию в последние две недели. Между тем в субботу из больницы выписали выздоровевшего россиянина.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как минимизировать риск заболевания коронавирусом.

Добавим, что на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.



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