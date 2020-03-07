В Китае обрушилось здание гостиницы, под завалами оказались десятки человек

07.03.2020, 16:41, Новости дня

В китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля, из здания успели спасти 28 человек.

Здание отеля Xinjia Express обрушилось в городском округе Цюаньчжоу в 19.30 по местному времени (14.30 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Управление по чрезвычайным ситуациям Китая уточнило, что инцидент произошел в 19.15 по местному времени (14.15 мск).

По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. По состоянию на 21.00 по местному времени (16.00 мск) удалось спасти 28 человек.

Причина обрушения не называется, данных о погибших или раненых пока не поступало. В поисково-спасательной операции участвуют порядка 150 пожарных и спасателей.

В феврале в Новосибирске в одном из кафе обрушилась кровля, из-под завалов извлекли пять человек, один из них погиб, еще четверо пострадали.