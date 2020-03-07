В Китае разработан препарат на основе стволовых клеток для лечения коронавируса COVID-2019

07.03.2020, 16:37, Разное

По информации Министерства науки и технологий Китая, учёным удалось разработать препарат для лечения коронавируса COVID-2019. Разработка на основе стволовых клеток получила название CAStem и сейчас проходит этап клинических испытаний.

По словам вице-министра ведомства, учёным и медикам удалось вылечить четырёх пациентов с COVID-2019 благодаря ранее применявшемуся для борьбы со штаммом «птичьего гриппа» H7N9 методу. Инфицированные находились в медучреждениях в критическом состоянии, однако терапия с применением стволовых клеток показала хороший результат и на сегодняшний день люди уже выписаны из больницы. В дальнейшем именно на этой категории пациентов будет фокусироваться исследование нового препарата.

Разработанный на основе стволовых клеток CAStem показал «многообещающие результаты» на животных, поэтому учёными поданы документы по препарату на рассмотрение профильными комитетами. Также в Китае две группы исследователей проводят работы по изучению эффективности применения мезенхимальных стволовых клеток для лечения заражённых коронавирусом.