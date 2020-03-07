В день рождения телефона эксперты рассказали об эволюции «говорящего телеграфа»

07.03.2020, 16:37, Разное

Сегодня, 7 марта, отмечается 144-й день рождения телефона. Эксперты говорят о том, что именно эта дата является днём, когда учёный и изобретатель Александр Грейам Белл, работавший над созданием телеграфа, запатентовал «говорящее устройство» для передачи речи на расстояние.

Идея создания телефона и использование данного названия, по словам специалистов, ещё в 1854 году озвучивал Шарль Бурсель, однако патент на «говорящий телеграф» спустя 22 года получил Белл. Учёный, работавший над созданием телеграфа, обнаружил, что при возникновении электрического сигнала в его устройстве появлялись звуки, и это заставило задуматься о способе передачи последних на расстояние. Первый телефон, при помощи которого можно было общаться людям, находящимся в ста метрах друг от друга, продемонстрировали на выставке в Филадельфии, а через несколько лет в Париже желающие посмотреть, инновационный и уникальный на то время аппарат, собирались в огромные очереди.

Первый мобильный телефон весом около трёх килограммов с батареей, обеспечивающей заряд на один день, презентован в 1957 году Леонидом Куприяновичем. Через 26 лет появился смартфон, созданный компанией Motorola, и оценённый производителем почти в 4 тысячи долларов, а в 1989 году те же разработчики презентовали уже более компактную модель с крышкой-флипом — MicroTAC 9800X.

Далее разработки начали появляться у брендов Nokia, Samsung и других. В 2007 году на рынок вышел первый iPhone, покоривший миллионы пользователей функциональностью, дизайном и новыми возможностями.