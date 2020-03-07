Перенесший коронавирус москвич рассказал о симптомах болезни

07.03.2020, 16:31, Новости дня

Переболевший коронавирусом москвич Давид Беров после выписки из Инфекционной больницы рассказал о своих ощущениях после болезни.

«Чувствую себя отлично. Рад, что выхожу. Я не волновался вообще, потому что симптомы у меня были обычные – простуда, кашель. Приехал из Италии, и бдительность сыграла: просто пошли с друзьями проверились», – рассказал Беров, передает РЕН-ТВ.

Он также поблагодарил персонал клиники, в которой лечился.

Врач Светлана Сметанина пояснила, что Беров лечился в соответствии с временными методическими рекомендациями, разработанными Минздравом.

«У данного пациента заболевание проходило в легкой форме. После рекомендованного лечения он стал чувствовать себя хорошо. Главное, чтобы так было и дальше», – сказала медик.

Напомним, Беров выписался из больницы 7 марта.

Роспотребнадзор сообщал, что в общей сложности в РФ зарегистрировано десять случаев заражения коронавирусом. Из заболевших двое – граждане КНР, семеро – россияне, вернувшиеся из Италии, и один итальянец.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.