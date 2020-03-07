В США похвалились подаренной Россией технологией ударного вертолета

07.03.2020, 16:31, Новости дня

Американские СМИ сообщили, что Соединенным Штатам удалось разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH) благодаря безвозмездной передаче Россией советских технологий.

В статье The Aviationist приводятся слова исполнительного директора AVX Троя Гаффи – бывшего главного инженера и старшего вице-президента по исследованиям и разработкам в вертолетостроительной компании Bell. Он рассказал, что американская сторона получила от российского конструкторского бюро «Камов» технологии, позволившие разработать проект CCH.

«Русские летали на вертолетах, построенных по соосной схеме, в течение многих лет. Удивительно, но они были очень открыты в своих технологиях. Они представляли технические документы на различных совещаниях, и одним из вопросов, которые они исследовали, является разнос винтов. Они разработали критерий разноса, который работает», – приводит издание его слова. Уточняется, что заявление прозвучало еще в октябре 2019 года на ежегодной конференции армии США.

В публикации говорится, что решения, использованные при создании вертолетов Ка-50 и Ка-52, позволили AVX сократить расстояние между несущими нижним и верхними винтами и уменьшить общую массу летательного аппарата.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, зачем РФ продает новейшие военные технологии.



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