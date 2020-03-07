Началась международная акция Make her smile

07.03.2020, 16:31, Новости дня

Во многих странах мира началась акция Make her smile. Волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днем. Впервые акция была запущена в 2017 году по инициативе будущих участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. О том, как акция проходит в Болгарии и Киргизии, активисты рассказали газете ВЗГЛЯД.

«Мы сейчас стрижем и красим волосы бабушкам в доме престарелых. Мы готовим их к завтрашнему празднику. Поздравить бабушек придет мер города Силистра. Мы сделаем для них большую акцию», – рассказала газете ВЗГЛЯД болгарский волонтер, руководитель команды Future team Гинка Янкова, которая сейчас находится в Силистре.

По ее словам, волонтеры пришли в два дома престарелых, один частного типа, а другой – крупный – государственный. Среди пациентов домов престарелых много людей с деменцией, поэтому они слабо реагируют на происходящее, «но большая часть рада». «Многие бабушки очень рады, дети редко посещают их. А когда они видят нас, то говорят нам, что мы напоминаем им их детей, внуков. Им очень приятно», – отметила волонтер.

Янкова отметила, что в воскресенье поздравлять обитателей домов престарелых будут дети в национальных костюмах. Кроме того, волонтеры помогут престарелым людям сделать праздничные открытки.

«Эти открытки я отправлю в дома престарелых Пятигорска и Кисловодска. Местные волонтеры лично передадут эти открытки. Я рассчитываю, что в ответ там тоже сделают открытки и произойдет своего рода обмен. Дело в том, что уже несколько лет обитатели домов престарелых в РФ и Болгарии переписываются друг с другом», – рассказала волонтер.

С пятницы по воскресенье во многих странах мира проходит акция Make her smile. В ее рамках волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днем. Она впервые была запущена в 2017 году по инициативе будущих участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, и теперь объединяет людей из разных уголков мира.

В 2018 году ее продолжили члены движения Future Team: они не только поздравляли женщин онлайн, но и дарили букеты и подарки на центральных улицах и площадях различных городов.

Кроме того, волонтеры активно призывают всех мужчин присоединяться к акции. Для участия необходимо выложить в социальную сеть поздравления с Международным женским днем с хештегом #MakeHerSmile, а самые интересные посты появятся на официальном сайте акции www.makehersmile.world.

В Киргизии в рамках акции волонтеры дарили накануне цветы возле памятника писателю Чингизу Айтматову в центре Бишкека. «Для многих женщин получить от волонтеров цветы было неожиданно и необычно. Не так часто, тем более, у памятника Чингизу Айтматову, девушки получают цветы просто за то, что они есть. Когда начали дарить цветы в общественном транспорте, все оживились и стали нас благодарить за приятный сюрприз», – рассказал газете ВЗГЛЯД координатор акции Руслан Гайдаров.

Как рассказала женщина по имени Тамара, которая тоже получила цветы, такое внимание со стороны других позволило ей почувствовать себя «особенной и важной для общества». «Очень приятно, когда тебе оказывают такие знаки внимания», – отметила Тамара.

По словам Гайдарова, мероприятию, которое проводилось в Бишкеке второй раз, не помешала холодная и дождливая погода. В ней участвовали члены Future Team Kyrgyzstan и студенты Кыргызско-Российского славянского университета им. Б.Н. Ельцина. Свыше 200 женщин получили поздравления и приятные подарки. В следующем году волонтеры планируют провести акцию и в других городах страны.

Другие акции Make her smile проходят в Македонии, Намибии, Румынии, США, Узбекистане, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирландии, Мексике, ЮАР, Израиле, Эстонии, Сербии, Италии, Индии, Испании и Канаде.