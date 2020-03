Вопрос дня: Что делал кандидат в президенты США в Ярославле в 1988 году?

07.03.2020, 16:30, Новости дня

Летом далекого 1988 года нынешний претендент на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерс второй раз женился. На медовый месяц, как и положено молодоженам, Берни и Джейн Сандерсы поехал в путешествие. В отличие от большинства сограждан, новая ячейка американского общества отправилась не на Гавайи, а в советский город Ярославль. По тем временам только-только начавшейся оттепели в отношениях СССР и США выбор Сандерсов выглядел более чем странным.

Дело в том, что нынешний возможный кандидат в президенты с юности придерживался левых взглядов, которым и сейчас не изменяет – Сандерса не зря называют социалистом. В середине 1980-х он сумел победить на выборах мэра Берлингтона – крупнейшего города штата Вермонт. В этом качестве он стал первым американским политиком, который встретился с лидером сандинистской революции в Никарагуа, команданте Даниэлем Ортегой. По инициативе нового мэра Берлингтон установил побратимские отношения сначала с никарагуанским городком Пуэрто-Кабесас, а затем и с Ярославлем.

Накануне поездки Сандерс отправил сообщение Валентине Терешковой (первая женщина-космонавт возглавляла Союз советских обществ дружбы и культурных связей) с благодарностью за «ускорение процесса укрепления отношений между странами».

Теперь, когда Сандерс по сути оказался третьим в очереди на пост президента США, издание New York Times решило почти поминутно восстановить весь 10-дневный маршрут четы Сандерсов по территории Союза: Москва, Ленинград, и наконец Ярославль, где американского гостя встречал коллега – председатель горисполкома Александр Рябков. New York Times для простоты называет его «мэром». Добавим, что в свое свадебное путешествие в СССР Сандерсы «прихватили» с собой и делегацию мэрии Берлингтона.

Мэр-социалист искренне рассчитывал на то, что побратимские отношения на уровне городов ускорят завершение холодной войны, помогут снизить напряженность в отношениях США-СССР.

Американский гость посещал русскую баню с ярославскими чиновниками, которые даже выучили наизусть для почетного гостя популярную американскую песню «Эта земля – твоя земля» (This Land Is Your Land, сочинение известного фолк-певца Вуди Гатри). После парной с березовыми вениками все уселись за стол напротив друг друга и узнали «что могут сделать с человеком несколько водочных тостов подряд», – цитирует сайт Yaroslavl Room впечатление адвоката Говарда Сивера, который сопровождал Сандерса. Би-Би-Си, которая также посвятила большой материал поездке американского политика в Советский Союз, приводит фотографию, на которой видно, как Сандерс и Рябков чокаются стаканами. Вероятно, с водкой.

Американцев поселили в гостинице «Юбилейная» на набережной Ярославля. «Менеджер Николай Галимский предложил показать нам номер – в 1980-х годах это был самый красивый номер в самом шикарном отеле города, – пишет корреспондент New York Times (перевод газеты ВЗГЛЯД). – Итальянский диван и кресла все еще там. Проводное радио советского производства все еще работает. Когда мы вошли в спальню, господин Галимский сказал: «Ваш будущий президент спал в этой кровати».

Американские журналисты утверждают, что сейчас им удалось заполучить некий «внутренний отчет», который советские сопровождающие лица подготовили по итогам пребывания Сандерсов в Ярославле. «Посещение ярославских церквей и прогулка по Волге оказались особенно запоминающимися для гостей», – говорилось в отчете.

Би-Би-Си, в свою очередь, приводит цитаты из рассказов Сандерса по возвращении из СССР. Во-первых, он был впечатлен «хорошим отношением к американцам и восхищением перед Америкой» – это Сандерс объяснил воспоминаниями о союзничестве в годы Второй мировой. Но американский «левак» не без удивления отметил, что Рейган как будто бы пользовался в СССР большей популярностью, чем у себя на родине.

Во-вторых, гостя изумила готовность советских партнеров признавать недостатки социализма, поразил высокий «уровень критики» советской системы. «Честно говоря, я ожидал, что они будут говорить, что все замечательно. Например, они абсолютно не стесняются признавать, что живут в недемократическом обществе», – делился Сандерс. Напомним, что поездка пришлась на самый разгар перестройки.

Кстати, знакомство с «реальным социализмом» не поколебало левых убеждений Сандерса. Он не без удовлетворения отмечал достоинства советского образа жизни: что самый дорогой билет в Ярославский театр («очень красивый, три отдельных сцены») стоил всего 1,5 доллара. Московское метро, по его оценке, было самой эффективной транспортной системой мира. С другой стороны, он признал: советская бесплатная медицина отстает от американской на 10-15 лет. Правда, Сандерс сослался на мнение своих советских визави, которые были знакомы с системой американского здравоохранения. Но в целом, у Сандерса остались теплые воспоминания. «Мы не проводили исследования, но люди нам показались достаточно счастливыми и довольными», – говорил он по возвращении в Штаты.

Кстати, Сандерс и сегодня говорит, что гордится своим вкладом в налаживание отношений СССР и США.

