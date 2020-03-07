Пензенская прокуратура попросила смягчить наказание двум фигурантам дела «Сети»

07.03.2020, 16:11, Новости дня

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела террористического сообщества «Сеть» Максиму Иванкину и Андрею Чернову, сообщили в ведомстве.

«Внесено апелляционное представление, мы просим снизить наказание Иванкину и Чернову, так как есть наличие смягчающего обстоятельства – способствование расследованию преступления, признание вины в ходе следствия», – пояснили в прокуратуре, передает ТАСС.

Прокуратура просит снизить наказание обоим фигурантам пос статье об участии в террористическом сообществе.

«Представление направлено в судебную коллегию по уголовным делам Апелляционного военного суда», – отметили в ведомстве.

Напомним, 10 февраля фигурантам террористического сообщества «Сеть» вынесли приговор.

В конце февраля было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения жительницы Пензы Екатерины Левченко, которая была знакома с членами «Сети».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле пензенской группы «Сеть».



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