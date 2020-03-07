Пензенская прокуратура попросила смягчить наказание двум фигурантам дела «Сети»
07.03.2020, 16:11, Новости дня
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела террористического сообщества «Сеть» Максиму Иванкину и Андрею Чернову, сообщили в ведомстве.
«Внесено апелляционное представление, мы просим снизить наказание Иванкину и Чернову, так как есть наличие смягчающего обстоятельства – способствование расследованию преступления, признание вины в ходе следствия», – пояснили в прокуратуре, передает ТАСС.
Прокуратура просит снизить наказание обоим фигурантам пос статье об участии в террористическом сообществе.
«Представление направлено в судебную коллегию по уголовным делам Апелляционного военного суда», – отметили в ведомстве.
Напомним, 10 февраля фигурантам террористического сообщества «Сеть» вынесли приговор.
В конце февраля было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения жительницы Пензы Екатерины Левченко, которая была знакома с членами «Сети».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле пензенской группы «Сеть».
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