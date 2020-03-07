Эксперт рассказал о способах защиты банковской карты от мошенников

07.03.2020, 16:07, Разное

В прошлом году мошенникам удалось украсть с карт россиян более 6,4 миллиардов рублей, почти половину средств злоумышленники присвоили с помощью интернета. Эксперты рассказали, каким образом можно защитить свои финансы.
По словам специалиста информационной безопасности Виталия Вехова, на сегодняшний день распространены 2 метода для кражи денег по интернету. Например, мошенники могут заполучить данные банковской карты, которые человек сам размещает в Сети. После того, как преступник узнает CVV-код, он сможет изъять средства у жертвы. Чтобы предотвратить данную ситуацию можно стереть этот защитный код на обороте, заранее запомнив и записав данные цифры. Помимо зарплатной карты можно завести еще одну — бесплатную, переводя на неё все платежи. Таким образом, основной счет пользователя останется засекреченным.

Нередко хакеры используют сайт-подделку: при переходе на него пользователь скачивает файл, с помощью которого мошенник заполучает данные карты. Перед осуществлением покупки нужно обратить внимание на даты последних отзывов — если они сделаны давно, существует большая вероятность того, что сайт является мошенническим. Помимо этого, функция сохранения данных банковской карты есть в любом браузере — от неё тоже следует отказаться. Жертвы злоумышленников должны немедленно обратиться в полицию, подытожили эксперты.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Дочь Кристины Орбакайте удивила Аллу Пугачеву шпагатом на пляже в Майами

23.01 / «Не послушала мать»: Николь Кузнецова рассказала историю любви с бедным телевизионщиком

31.12 / Мнение: «Это был самый худший год»

06.01 / Юлия Костюшкина обвинила сотрудников Госавтоинспекции в незаконном штрафе

17.01 / Представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич опроверг слухи о болезни писателя

16.01 / Компания Samsung объявила о выходе беспроводного телевизора

18.02 / Ливия: Хафтар, русские, сирийцы и другие

04.02 / Мнение: Трасса Алеппо-Латакия перерезана

22.02 / Обидевшийся на высказывания Гордон о Валерии Пригожин обозвал адвоката «жабой»

24.02 / Наука: Как микроглия помогает нам забывать?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика