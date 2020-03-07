Эксперт рассказал о способах защиты банковской карты от мошенников

07.03.2020, 16:07, Разное

В прошлом году мошенникам удалось украсть с карт россиян более 6,4 миллиардов рублей, почти половину средств злоумышленники присвоили с помощью интернета. Эксперты рассказали, каким образом можно защитить свои финансы.

По словам специалиста информационной безопасности Виталия Вехова, на сегодняшний день распространены 2 метода для кражи денег по интернету. Например, мошенники могут заполучить данные банковской карты, которые человек сам размещает в Сети. После того, как преступник узнает CVV-код, он сможет изъять средства у жертвы. Чтобы предотвратить данную ситуацию можно стереть этот защитный код на обороте, заранее запомнив и записав данные цифры. Помимо зарплатной карты можно завести еще одну — бесплатную, переводя на неё все платежи. Таким образом, основной счет пользователя останется засекреченным.

Нередко хакеры используют сайт-подделку: при переходе на него пользователь скачивает файл, с помощью которого мошенник заполучает данные карты. Перед осуществлением покупки нужно обратить внимание на даты последних отзывов — если они сделаны давно, существует большая вероятность того, что сайт является мошенническим. Помимо этого, функция сохранения данных банковской карты есть в любом браузере — от неё тоже следует отказаться. Жертвы злоумышленников должны немедленно обратиться в полицию, подытожили эксперты.