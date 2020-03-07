В результате взрыва в жилом доме в Страсбурге погиб один человек

07.03.2020, 16:07, Разное

Прогремевший взрыв в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Страсбурге (Франция) унёс жизнь одного человека. Об этом сегодня, 7 марта, рассказал заместитель градоначальника Алан Фонтанель в Facebook-аккаунте.

Также в публикации говорится об одном пострадавшем и сотне срочно эвакуированных спасателями жильцов. Что послужило причиной взрыва в квартире жилого дома в Страсбурге пока неизвестно. Не сообщается о состоянии и степени тяжести полученных травм пострадавших в данном инциденте.

Эвакуированных людей временно разместили в спортивном центре Жан-Николя Мюллера. Последствия взрыва и возникшего из-за него возгорания Фонтанель не озвучил, а лишь выразил благодарность всем городским службам за оперативность и проявленный профессионализм.