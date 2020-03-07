Госдума поддержит регионы с наибольшей убылью населения

07.03.2020, 16:05, Разное

Пять регионов, где в сумме проживают более двух миллионов

граждан, могли бы подготовить программы развития, чтобы люди оттуда не уезжали,

отметил спикер Госдумы. На пленарном заседании министр

финансов Антон Силуанов поддержал спикера Госдумы. Он заявил о предложениях по

таким территориям.

Соответствующие субъекты Федерации нижняя палата определит

ко второму чтению о поправках в федеральный бюджет, направленных на исполнение поручений

президента России Владимира Путина. В первом чтении законопроект принят на пленарном

заседании 4 марта. Дополнительные средства направят на расширение программы

маткапитала, организацию бесплатного горячего питания, модернизацию

здравоохранения и другие социальные меры.

«Мы будем ждать второго чтения, чтобы выйти на

постановление, где обозначим еще пять регионов – драйверов экономического

роста, но при этом имеющих проблемы с убылью населения», – заявил спикер

Госдумы.

Ранее был определен перечень из десяти регионов, которые

получат поддержку из федерального бюджета в 2020 году. Среди них – Алтайский

край, Курганская область, Марий Эл, Псковская область, Чувашия и другие

субъекты. Они должны подготовить программу развития.

Решением проблем регионов займется и рабочая группа, которую

поручил создать Вячеслав Володин. Она проанализирует дефициты бюджетов

субъектов Федерации и выработает варианты поддержки. Группу возглавит

вице-спикер нижней палаты Алексей Гордеев. В нее войдут главы думских комитетов

по бюджету и налогам, по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего

Востока и по федеративному устройству.

«Нам необходимо посмотреть, оценить и выйти на диалог.

Необходимо обозначить проблемы, которые Госдуме, представляя граждан, нужно

решать с Минфином», – сказал спикер нижней палаты.

В центре внимания парламентариев и вопрос

реструктуризации долгов муниципалитетов. Эту проблему Вячеслав Володин призвал решить как можно скорее. Спикер поручил

проанализировать информацию по закредитованности органов местного самоуправления. По его словам, можно было бы рассмотреть этот вопрос в ходе второго или третьего чтения поправок в бюджет.

Ранее предложенные Вячеславом

Володиным меры поддержки регионов оценили в международном рейтинговом агентстве Moody’s.

Инициативы спикера Госдумы позволят повысить кредитоспособность проблемных субъектов Федерации, уверены эксперты.