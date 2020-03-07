Смартфон IPhone 12 Pro получит тройную 64-Мп камеру

07.03.2020, 16:03, Новости дня

В Сети опубликовали некоторые новые данные о предстоящем флагманском смартфоне от компании Apple.

Инсайдер под псевдонимом EverythingApplePro указал, что в текущем году состоится выпуск девайса, который получит основную камеру с главным датчиком 64 мегапикселя. Вместе с тем остальные крупные бренды уже активно продают свои устройства, которые могут похвастаться аналогичным модулем. В свою очередь, новинка от Apple также получит уникальный ночной режим в телеобъективе, за счет чего качество снимков существенно улучшится.

Инсайдер указал, что широкоугольная камера в новом флагманском смартфоне от Apple получил увеличенную апертуру на 35%. Остальные подробности о предстоящем устройстве будут известны несколько позже.



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