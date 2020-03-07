Samsung переносит свои заводы во Вьетнам

07.03.2020, 16:03, Новости дня

В связи с активной стадией эпидемии коронавируса многие производители уже пришли к необходимости переноса заводов в другие страны.

Не стала исключением и южнокорейская компания Samsung, которая объявила о планах перенести свои производственные площадки временно во Вьетнам. В настоящее время некоторые предприятия в Китае уже закрыты или работают частично, из-за чего происходит сбой с выполнением сроков по выпуску новых устройств. Следует отметить, что на территории Вьетнама есть необходимые условия для бесперебойного выполнения работы.

До настоящего времени в стране отсутствует страшный порог эпидемии коронавируса, в связи с чем, нет препятствий для плодотворной работы по производству различной техники. Вместе с тем перенос производства потребует от Samsung существенных финансовых расходов.