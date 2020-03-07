Объявлена дата премьеры флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

07.03.2020, 16:03, Новости дня

Китайский бренд Xiaomi официально объявил запуск новых флагманских смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro.

Известно, что презентация состоится 27 марта, когда и будут озвучены все подробности об устройствах. Напомним, стоимость обеих моделей Mi 10 и Mi 10 Pro составит 573 и 716 долларов соответственно. Вместе с тем пользователи смогут самостоятельно принять участие в официальном дебюте, участвуя в онлай-трансляции премьеры флагманов.

Вместе с тем эксперты ранее неоднократно рассекречивали основные достоинства и характеристики флагманских смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro, которые получили передовые опции и максимальную производитель на фоне предшествующих моделей, которые в настоящее время присутствуют на рынке.



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