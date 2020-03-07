Белоруссия получила поставленную из Литвы российскую нефть

07.03.2020, 16:00, Новости дня

Закупленная через трейдеров российская нефть начала поступать через порт в литовской Клайпеде на НПЗ в белорусском Новополоцке «Нафтан», сообщили в пресс-службе белорусского госконцерна «Белнефтехим».

«Партия нефти, поставленная через порт в Клайпеде, прибыла на «Нафтан». Идет процесс слива, параллельно проводятся лабораторные анализы по контролю качества нефти», – передает РИА «Новости» сообщение концерна.

Ранее концерн сообщал, что Минск закупил на март через трейдеров по цене без премии два танкера российской нефти с перевалкой в Клайпеде. Объем поставок – 160 тыс. тонн.

В настоящее время оба НПЗ в Белоруссии работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности переработав около 1,8 млн тонн нефти.

Ранее госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) отправила из турецкого порта Джейхан первую танкерную партию нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн.

Напомним, Белоруссия отказалась работать с Россией по интеграции до решения нефтяных вопросов. Глава республики Александр Лукашенко обвинял Россию в том, что она «с помощью вентиля на нефтяной трубе пытается решить выгодные для себя вопросы».