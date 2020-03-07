Альфа-банк уточнил ситуацию с блокировкой карт

07.03.2020, 15:54, Новости дня

В субботу Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, которые выразили в соцсетях недовольство внезапным ограничением доступа к собственным средствам. Как рассказали "Интерфаксу" в финансовой организации, банк поступил таким образом из-за "их возможной компрометации". В Альфа-банке отказались сообщить, сколько карт были заблокированы.

По словам представителя банка, сведения об утечке поступили от одной из платежных систем. Альфа-банк блокировал доступ к картам, желая обезопасить деньги клиентов от хищения мошенниками.

В банке также рассказали, что блокировку карт уже остановили, а уже заблокированные разблокируют, так как компрометация не подтвердилась. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены.