Альфа-банк уточнил ситуацию с блокировкой карт

07.03.2020, 15:54, Новости дня

В субботу Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, которые выразили в соцсетях недовольство внезапным ограничением доступа к собственным средствам. Как рассказали "Интерфаксу" в финансовой организации, банк поступил таким образом из-за "их возможной компрометации". В Альфа-банке отказались сообщить, сколько карт были заблокированы.

По словам представителя банка, сведения об утечке поступили от одной из платежных систем. Альфа-банк блокировал доступ к картам, желая обезопасить деньги клиентов от хищения мошенниками.

В банке также рассказали, что блокировку карт уже остановили, а уже заблокированные разблокируют, так как компрометация не подтвердилась. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Закон о рынке земли могут принять в начале февраля – Арахамия

27.02 / Independent назвала главного противника Трампа на выборах — коронавирус

24.01 / Артиллерия ВСУ открыла огонь по Донецку

21.02 / ОБСЕ: санкции за убийство Бориса Немцова были бы правомерными

17.02 / Самолет Шойгу на подлете к Белграду сопровождали истребители Сербии

04.03 / Павловскому продлили содержание под стражей

28.01 / В Барселоне начались беспорядки после лишения главы правительства мандата депутата парламента Каталонии

04.02 / ЕС отказался признать оккупированные Израилем палестинские территории

06.02 / Рубль вырос к доллару и евро

18.02 / МЭР разработает план по нейтрализации влияния коронавируса на экономику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика