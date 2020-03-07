Украинский боевой «бомжатник» не впечатлил Сеть

07.03.2020, 15:54, Новости дня

Пользователи YouTube высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на одном из полигонов. Ролик был опубликован в канале украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express с целью показать "боевую мощь" ВСУ.

В подписи к видео указано, что Сухопутные войска Вооруженных сил Украины отказались от "советской армейской показухи", главным элементом которой был смотр. Теперь в Сухопутных войсках ВСУ готовность к боевым действиям оценивается во время контрольного практического занятия, на котором проверяют бойцов, вооружение, технику и взаимодействие подразделений.

В комментариях к видео пользователи пишут, что, судя по кадрам, в плане вооружения и техники Украине по-прежнему нечем гордиться.

"Столько ржавого советского железа в одном месте! Рай для охотников за металлоломом! И ведь не постеснялись выложить", — пишет пользователь zlyduk.

"Почему такая большая очередь в музей Великой Отечественной войны?" — интересуется Роман Симонов.

"Кадры с фильма высадка в Нормандии", — пишет Алекс Борн.

"Самое смешное, что есть еще на Украине люди, которые верят, что они воюют с Россией. А может, они придуриваются?" — задается вопросом MrKant8.

"Все совковое хламье стянули, чтобы квадрокоптером поснимать. Теперь можно и в котел, как обычно", — пишет пользователь Tihonov.

"Это стандарты НАТО?" — удивился Сергей Satmaster28.

"Ох и бомжатник!" — пишет пользователь pif paf.