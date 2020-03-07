Альфа-банк уточнил ситуацию с блокировкой карт

07.03.2020, 15:54, Новости дня

В субботу Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, которые выразили в соцсетях недовольство внезапным ограничением доступа к собственным средствам. Как рассказали "Интерфаксу" в финансовой организации, банк поступил таким образом из-за "их возможной компрометации". В Альфа-банке отказались сообщить, сколько карт были заблокированы.

По словам представителя банка, сведения об утечке поступили от одной из платежных систем. Альфа-банк блокировал доступ к картам, желая обезопасить деньги клиентов от хищения мошенниками.

В банке также рассказали, что блокировку карт уже остановили, а уже заблокированные разблокируют, так как компрометация не подтвердилась. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / В Норвежском море два человека выпали за борт грузового судна

24.02 / Избиратели полны ожиданий: в Иране выбрали парламент

05.02 / В мире: Противники Трампа опозорились на всю Америку

20.02 / Эвакуированные из Уханя украинцы сошли с самолета. Видео

17.01 / Заявление МВФ: Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины

06.02 / В Конституции может появиться статья о культуре как уникальном наследии народа

20.01 / Стало известно, что Джонсон сам искал контакта с Путиным в Берлине

27.12 / Подозреваемый сбежал от полиции по внешней стене дома в Москве

22.02 / Движение на Сокольнической линии столичного метро полностью восстановлено

31.01 / Эксперт оценил качество современной водки и назвал причины ее не пить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика