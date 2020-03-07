Украинский боевой «бомжатник» не впечатлил Сеть

07.03.2020, 15:54, Новости дня

Пользователи YouTube высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на одном из полигонов. Ролик был опубликован в канале украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express с целью показать "боевую мощь" ВСУ.

В подписи к видео указано, что Сухопутные войска Вооруженных сил Украины отказались от "советской армейской показухи", главным элементом которой был смотр. Теперь в Сухопутных войсках ВСУ готовность к боевым действиям оценивается во время контрольного практического занятия, на котором проверяют бойцов, вооружение, технику и взаимодействие подразделений.

В комментариях к видео пользователи пишут, что, судя по кадрам, в плане вооружения и техники Украине по-прежнему нечем гордиться.

"Столько ржавого советского железа в одном месте! Рай для охотников за металлоломом! И ведь не постеснялись выложить", — пишет пользователь zlyduk.

"Почему такая большая очередь в музей Великой Отечественной войны?" — интересуется Роман Симонов.

"Кадры с фильма высадка в Нормандии", — пишет Алекс Борн.

"Самое смешное, что есть еще на Украине люди, которые верят, что они воюют с Россией. А может, они придуриваются?" — задается вопросом MrKant8.

"Все совковое хламье стянули, чтобы квадрокоптером поснимать. Теперь можно и в котел, как обычно", — пишет пользователь Tihonov.

"Это стандарты НАТО?" — удивился Сергей Satmaster28.

"Ох и бомжатник!" — пишет пользователь pif paf.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Посол Франции в Украине: Ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла

20.02 / Готовившему теракт в школе в Хабаровске вынесли приговор

02.02 / Глава европейской дипломатии едет в Иран обсуждать ядерное соглашение

06.02 / Потасовка в Раде. Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила палец

17.02 / Билецкий назвал предложение Зеленского о совместном контроле границ с представителями ОРДЛО шагом к капитуляции

21.01 / В ДТП со скорой и грузовиком в Марий Эл погибли три человека

25.02 / Объявлена цена на смартфон Honor View 30 Pro для российского рынка

12.01 / Денисова назвала своим приоритетом освобождение украинских политзаключенных

03.02 / Китайскому коронавирусу предрекли превращение в пандемию

05.02 / Современные историки — об итогах Ялтинской конференции 1945 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика