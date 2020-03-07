Дубль Деспотовича принес победу «Оренбургу» в матче РПЛ с «Арсеналом»

07.03.2020, 15:54, Новости дня

В матче 21-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона обыграл тульский "Арсенал" – 2:0. У победителей встречи дубль оформил Джордже Деспотович, забивший мячи на 13-й и 77-й минутах.

"Арсенал" прервал победную серию из трех матчей и с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Оренбург", прервавший в свою очередь безвыигрышную серию из четырех игр, расположился на 11-й строчке, имея в активе 23 очка.

Стоит отметить, что подопечные Игоря Черевченко доигрывали встречу в меньшинстве – вторую желтую карточку на 74-й минуте получил Роберт Бауэр.

В следующем матче чемпионата РФ "оружейники" в субботу, 14 марта, примут казанский "Рубин", а оренбуржцы тремя днями ранее на выезде сыграют с "Сочи".



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