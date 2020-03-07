49 украинцев находятся на борту круизного лайнера, стоящего на карантине у берегов США – МИД Украины

07.03.2020, 15:42, Новости дня

На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США и на котором обнаружены инфицированные новым коронавирусом SARS-CoV-2, находится 49 украинцев. Об этом в комментарии УНИАН 7 марта сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«По информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится на рейде у берегов Северной Калифорнии, – 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины», – подчеркнул Погорельцев.

У двух пассажиров корабля, которые находились на борту с 11-го по 21 февраля, обнаружили коронавирус, один из них умер в больнице штата Калифорния.

Погорельцев рассказал, что вертолеты береговой охраны США доставили на борт тесты на COVID-19 (болезнь, вызываемая новым коронавирусом) с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим человеком. Он добавил, что в зависимости от результатов тестов будет принято решение о карантине части пассажиров или всех лиц, находящихся на судне.

6 марта вице-президент США Майк Пенс сообщил, что на Grand Princess 21 человек заражен коронавирусом.

На судне находится 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран.

Лайнер Grand Princess принадлежит американской компании Princess Cruise. Эта же компания управляет судном Diamond Princess, которое из-за коронавируса было поставлено на карантин у берегов Японии. На Diamond Princess коронавирусом заразилось 706 пассажиров и членов экипажа, шесть человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 7 марта в Китае от коронавируса умерло 3070 человек, подтвержден 80 651 случай заболевания (из них в последние сутки – 99).

По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами материкового Китая зарегистрировали 17 481 случай заражения коронавирусной инфекцией, 335 человек погибли.

Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тыс.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Новый министр финансов Украины объявил борьбу с недобросовестными плательщиками налогов

25.02 / Рамзан за слова отвечает! Емельяненко побоксировал с Кадыровым

21.02 / Среди эвакуированных из Уханя есть дети в возрасте от двух лет – Гочарук

06.02 / В украинской Раде произошла потасовка из-за закона о продаже земли, Тимошенко обвинили в порче микрофона

04.02 / «Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

04.03 / Смартфон Moto G8 Power Lite получит дизайн от базовой версии

17.02 / Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

20.02 / Массовое ДТП в Канаде: пострадали более 60 человек

15.02 / Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи

15.02 / Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика