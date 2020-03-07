Зеленский в интервью The Guardian: Если мы выбрали демократию, то не можем вешать людей. Хотя так было бы быстрее

07.03.2020, 15:42, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что люди, имеющие огромное состояние, не должны играть определяющую роль в жизни страны. Об этом он сказал в беседе с корреспондентами британского издания The Guardian.

Полная версия интервью вышла в номере за 7 марта.

Отвечая на вопрос о так называемых олигархах, Зеленский подчеркнул, что им следует отдать «роли в массовке, а не главные роли».

Президент утверждает, что у него нет особых отношений с предпринимателем Игорем Коломойским, несмотря на давнюю историю их знакомства. Говоря о донецком миллиардере Ринате Ахметове, Зеленский назвал «неприемлемой» покупку тем сверхдорогой виллы на Лазурном берегу Франции.

Корреспонденты предположили, что телевизионный персонаж Зеленского, президент Голобородько, повесил или расстрелял бы «олигархов».

«Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей, – сказал глава государства. – Хотя… Иногда действительно этого хочется. Знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее».

Как отмечают журналисты, в этот момент пресс-секретарь Зеленского сказала, что ее босс шутит. «Шучу, конечно», – подтвердил президент.

В интервью The Guardian Зеленский также заявил, что готов выйти из переговорного процесса с президентом России Владимиром Путиным через год, если за это время не удастся достичь прогресса относительно урегулирования конфликта на Донбассе.