Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

07.03.2020, 15:41, Новости дня

Альфа-банк заблокировал карты клиентов из-за сведений о возможной утечке их данных, заявили в пресс-службе компании.

В субботу клиенты банка сообщили о сбое в системе, из-за которого оказались заблокированы их банковские карты, передает РИА «Новости».

Клиенты отметили, что блокировка карт проводилась без предупреждения.

«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но, убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем», – пояснили в банке.

Там отметили, что для полной безопасности все ранее заблокированные карты будут перевыпущены бесплатно.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, в каких случаях банк может заблокировать карту.