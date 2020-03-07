Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов
07.03.2020, 15:41, Новости дня
Альфа-банк заблокировал карты клиентов из-за сведений о возможной утечке их данных, заявили в пресс-службе компании.
В субботу клиенты банка сообщили о сбое в системе, из-за которого оказались заблокированы их банковские карты, передает РИА «Новости».
Клиенты отметили, что блокировка карт проводилась без предупреждения.
«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но, убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем», – пояснили в банке.
Там отметили, что для полной безопасности все ранее заблокированные карты будут перевыпущены бесплатно.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, в каких случаях банк может заблокировать карту.
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