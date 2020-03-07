Автомобиль Lada Largus FL оснастят фарами с линзами

07.03.2020, 15:37, Разное

Несколько недель назад на просторах Сети были опубликованы первые слухи по поводу того, что «АвтоВАЗ» собирает тестовые прототипы Lada Largus FL. Накануне стало известно, что новинка получит иные элементы кузова и салона, а также линзованную оптику.

Не так давно на территории НТЦ «АвтоВАЗа» была замечена LADA Largus FL, покрытая камуфляжной пленкой. Впрочем, инсайдеры всё равно смогли рассмотреть новые передние фары, иные задние фонари и бампер. Об этом сообщают представители сообщества «For Friends & Для Друзей» в социальной сети «ВКонтакте». Чуть позже в группе появилась фотография фары модернизированного автомобиля.

Несмотря на посредственное качество изображения, эксперты всё равно рассмотрели форму фар и линзу внутри неё. Предположительно, данная партия авто в версии люкс. Отметим, что речь идёт о первом шпионском фото рестайлингового Largus. Более подробных сведений о новинке не предоставлено.