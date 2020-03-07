На фоне коронавируса Samsung перебросит часть производства смартфонов во Вьетнам

07.03.2020, 15:37, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung рассказал о планах на пока неопределённое время перенести часть производства смартфонов во Вьетнам. Такое решение принято в связи с распространением эпидемии коронавируса COVID-2019, который выявлен уже у шести работников завода в Куми.

По сообщениям представителей компании, данное предприятие в очередной раз пришлось закрыть из-за нового случая инфицирования сотрудника коронавирусом. Уже сегодня, 7 марта, он должен возобновить работу, поэтому производство недавно презентованных смартфонов Samsung Galaxy S20 и складных устройств Z Flip продолжится.

Тем не менее, часть производственных мощностей компания всё же намерена переместить во Вьетнам — дальше от «эпицентра» распространения COVID-2019. В дальнейшем производство фирменных гаджетов снова вернут на места, но произойдёт это только после того, как ситуация с провоцирующим смертельную пневмонию коронавирусом стабилизируется, рассказали в пресс-службе Samsung.