Школьный автобус стал участником массового ДТП во Владимирской области

07.03.2020, 15:37, Разное

В одном из районов Владимирской области несколько часов назад произошло масштабное ДТП с участием школьного автобуса и еще пяти транспортных средств. По итогам инцидента, двое людей получили травмы средней тяжести.

По информации представителей регионального МВД, инцидент был зафиксирован после 7:35 по московскому времени. Авария произошла с участием сразу шести автомобилей. Что касается школьного автобуса, то помимо водителя в салоне находились учителя. Один из пострадавших был госпитализирован, второй будет лечиться в домашних условиях.

Правоохранители пока не выяснили причину дорожно-транспортного происшествия. В первые часы после инцидента движение в районе аварии было усложнено, но сейчас всё устранено.