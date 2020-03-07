Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

07.03.2020, 15:30, Новости дня

Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал панику из-за коронавируса глупостью.

«Паника из-за коронавируса – это тупость», – написал Маск в своем Twitter.

Напомним, ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на субботу, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека.

Добавим, что на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.



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