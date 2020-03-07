Кононенко пофантазировал, как США наложат на Россию санкции за коронавирус

07.03.2020, 15:30, Новости дня

Блогер и журналист Максим Кононенко опубликовал юмористический рассказ, в котором представил, как Соединенные Штаты вводят против РФ санкции в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в мире.

Рассказ Кононенко опубликовал в своем Telegram-канале:

«Однажды президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сидел в Овальном кабинете Белого дома и думал, что бы ему еще написать в Твиттер. Как вдруг высокие двери кабинета распахнулись и в помещение стремительно вошел Государственный секретарь США Майк Помпео. На лице его была надета медицинская маска, а на руках – резиновые перчатки. Этими руками Госсекретарь держал красную папку.

— Господин президент! – говорил Государственный секретарь, – Сэр! Мы должны немедленно наложить на Россию новые санкции!

— А сколько дней прошло? – спрашивал президент, – Ну, с прошлых санкций?

— Да нормально прошло, – пожимал плечами Госсекретарь, – Неделя-то точно прошла! Так что пора!

— И за что будем накладывать на этот раз? – спрашивал Дональд Трамп, продолжая думать над Твиттером.

— За коронавирус, естественно! – отвечал Майк Помпео.

— За коронавирус? – не понял президент США, – А русские-то причем?

— Но это же вирус! – восклицал Госсекретарь, – Все знают, что русские хакеры разрабатывают компьютерные вирусы! Мы даже вводили против них санкции!

— Так это же просто вирус, – продолжал не понимать Трамп, – Не компьютерный.

— Но он же все равно вирус! – разводил руками Помпео.

— Ну хорошо, – отвечал Трамп, – А какие у нас доказательства?

— Да вы посмотрите на карту! – говорил Государственный секретарь, доставая из своей папки бумагу, – Видите?

— Что? – спрашивал Трамп, рассматривая карту с кружочками.

— Заболевание распространяется почти во всех странах мира, – говорил Майк Помпео, – Но не в России! Понимаете?

— А где тут Россия? – спрашивал президент США.

Государственный секретарь с удивлением посмотрел на него.

— Вот, – сказал он, показывая на карте, – Видите? Тут нет кружочков.

— Тут тоже нет кружочков, – говорил Дональд Трамп, в свою очередь показывая на карте.

— Тут и не может быть никаких кружочков, – говорил Майк Помпео, – Это океан.

— Ну хорошо, – немного смутился президент США, – Допустим. И что вы предлагаете?

— Вот предложения, – немедленно отвечал Госсекретарь, убирая карту и доставая другой документ, – Во-первых, мы должны запретить русским въезжать в США.

— Почему? – не понимал Дональд Трамп.

— Для защиты американцев от вируса, разумеется! – восклицал Майк Помпео.

— Так вы же сами только сказали мне, – растерянно говорил президент США, – Что именно русские почти не болеют!

— Если бы они еще и болели, – отвечал Госсекретарь, – То мы бы просто закрыли границу и все. Без всяких санкций. А так нужны санкции. Понимаете?

— Кажется, теперь понимаю, – медленно отвечал Трамп.

Государственный секретарь США улыбался».

По данным ВОЗ, число заразившихся новым коронавирусом людей в мире превысило 100 тыс. человек. При этом в РФ ситуация со вспышкой инфекции находится под контролем. За два месяца, которые длится эпидемия, в стране зарегистрировано 14 случаев заражения, причем четыре случая зафиксированы за минувшие сутки. Все новые заболевшие посещали Италию в последние две недели. Ранее коронавирус в РФ также выявили у двух граждан Китая и одного итальянца. Люди, с которыми общались заболевшие, находятся под медицинским наблюдением.

Между тем в субботу из больницы выписали выздоровевшего россиянина.

Наиболее опасными странами для посещения на фоне вспышки коронавируса являются Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Япония. Российские власти прекратили, либо сильно ограничили сообщение со этими странами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как минимизировать риск заболевания коронавирусом.

Добавим, что на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.