ФБР разместило в соцсетях объявления о поиске русскоязычных информаторов

07.03.2020, 15:30, Новости дня

Федеральное бюро расследований (ФБР) разместило в феврале в Фейсбуке и Инстаграме объявления на русском языке с предложением о сотрудничестве для русскоязычных информаторов. Одно из объявлений сопровождается фотографией Глеба Жеглова – персонажа культового советского фильма «Место встречи изменить нельзя», роль которого исполнил Владимир Высоцкий. Информация об объявлении размещена в библиотеке рекламы официальной страницы ФБР в Фейсбуке, ссылка ведет на официальный сайт бюро.

Согласно информации, опубликованной в библиотеке рекламы, объявление было размещено 24 февраля.

«Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам», — говорится в тексте, ссылка с которого ведет на официальный сайт программы контрразведки ФБР в Вашингтоне.

«Первостепенной задачей ФБР является защита государственной безопасности Соединенных Штатов Америки. Важную роль в выполнении этой задачи играет информация, предоставляемая населением. Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», — говорится в тексте, опубликованном на сайте ФБР.

Как сообщает Радио Свобода, в общей сложности в феврале ФБР запустило три русскоязычных рекламных объявления, которые были размещены в Фейсбуке и Инстаграме. Объявление с фотографией Высоцкого в образе Глеба Жеглова сопровождается подписью: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

На другом цитируется видоизмененная фраза из книги «12 стульев»: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Слоган ещё одного объявления: «Мы готовы к разговору. Дело за вами».

В октябре 2019 года телеканал CNN сообщил о том, что ФБР разместило в Фейсбуке рекламу для русскоязычных жителей Вашингтона, предложив им сотрудничество.

Эту информацию в беседе с журналистом CNN прокомментировал Алан Колер, специальный агент, отвечающий за Программу контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона.

«Мы отмечаем большое число российских разведчиков, базирующихся в российских дипломатических представительствах по всему миру. Они очень активны и представляют угрозу безопасности для США и наших союзников… ФБР использует различные средства для сбора информации, включая использование источников», — сказал Колер, добавив, что бюро «будет использовать все доступные законные средства для поиска информаторов, которые могут помочь защитить Соединенные Штаты от угроз национальной безопасности».