Мнение: Переизбыток полицейских?

07.03.2020, 15:27, Разное

В УВД по ЗАО Москвы сотрудники СКР и управления собственной безопасности столичной полиции провели обыски по делу Голунова в кабинетах сотрудников отдела наркоконтроля Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Максима Уметбаева.

Обыски! В кабинетах! В кабинетах сотрудников, арестованных еще в январе. В кабинетах сотрудников,  уволенных из органов еще в прошлом году.

В кабинтах не нашли ничего подозрительного.  Но мне вот что интересно. Неужели после увольнения полицейских, ставших фигурантами уголовного дела по фабрикации уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, их кабинеты никто не занял? Не кем было заменить? Или сотрудников в УВД было так много, что увольнения пятерых никто и не заметил? А их кабинеты так и пустовали? Ждали обыска?

На снимке: руководящий состав УВД по ЗАО (только руководящий!) на совещании. Фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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