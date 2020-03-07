Посол США поддержала решение Грузии отменить министерскую встречу из-за России

07.03.2020, 15:11, Новости дня

Посол США в Грузии Келли Дегнан поддержала решение Грузии не проводить в Тбилиси в мае встречу министров иностранных дел Совета Европы из-за неясностей с визитом делегации России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Келли Дегнан сказала, что «не представляет, как правительство Грузии могло разрешить въезд лицам, которые неоднократно нарушали законы Грузии».

Речь о грузинском «Законе об оккупированных территориях», по которому посещение Абхазии и Южной Осетии возможно только с разрешения Тбилиси.

Министериал будет проведен в Страсбурге, хотя сейчас Грузия возглавляет Совет Европы.

По словам Келли Дегнан, такой перенос не является беспрецедентным событием.

Что касается урегулирования конфликта между двумя странами, Келли Дегнан сказала, что США поддерживают проведение в Женеве консультаций по безопасности на Кавказе, которые ведутся после войны-2008 при посредничестве ЕС, ОБСЕ и ООН.

Посол также призвала грузинскую сторону сфокусироваться на поддержании контактов с абхазами и осетинами.

«Это действительно сложно, но очень важно», – сообщила она.