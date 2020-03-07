Первого заразившегося коронавирусом москвича выписали из больницы

07.03.2020, 15:09, Новости дня

Первый заразившийся коронавирусом житель Москвы Давид Бероев выписан из больницы после выздоровления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный городской штаб по борьбе с болезнью.

Днем 7 марта Давид Беров покинул здание Инфекционной больницы номер 1.

Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что Беров выздоровел, «у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии инфекции».

На сегодняшний день в России зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции: это двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), семь у граждан РФ, вернувшихся из Италии (включая Берова) и один эпизод заболевания гражданина Италии, который учится в медуниверситете в Петербурге по обмену.

Число официально зафиксированных случаев выросло в пятницу, 6 марта, когда пять диагнозов было подтверждено в Москве и один — в Нижнем Новгороде. Что касается москвичей, то большая часть контактных лиц уже установлена, с ними связываются медицинские работники. У 100% контактов будут взяты пробы для проведения анализа.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы МЧС и МИД России с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань.



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