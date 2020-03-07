НБА может провести матчи без зрителей из-за угрозы коронавируса

07.03.2020, 15:09, Новости дня

Правление Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривает возможность проведения матчей чемпионата по баскетболу без зрителей на фоне угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ESPN.

Согласно источнику, руководство НБА в пятницу, 6 марта, разослало в баскетбольные клубы обращение с просьбой заняться разработкой действий, необходимых для проведения матчей без зрителей. Ассоциация предлагает во время организации игр ограничиваться минимально необходимым числом персонала. Кроме того, рекомендуется не пускать на арену представителей СМИ.

В послании также говорится о том, что команды должны быть готовыми к проведению измерения температуры всех, кто задействован в организации матчей, включая игроков, обслуживающий персонал и судей.

По официальным данным, в США на данный момент зарегистрировано 213 случаев заболевания коронавирусом, 11 из них окончились летальным исходом.